Под куполом антициклона: прогноз погоды в Калининграде на выходные

До конца сентября регион будет оставаться «под опекой» антициклона Petralilly. В выходные погода существенно не изменится, по-прежнему будет преимущественно солнечно и сухо, по ночам — прохладно. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В последней декаде сентября синоптические процессы принесли стабильную погоду в антициклоне Petralilly, который словно „купол“ блокирует циклоны и атмосферные фронты за своими пределами. К концу недели без особых изменений: холодные ночи с заморозками на почве (в пятницу и субботу), умеренные сухие дни с преобладанием прояснений. К выходным воздушная масса станет более прогретой, так что днём немного потеплеет до +15...+17°C, а ночные заморозки ослабнут», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области +1...+5°C (на почве заморозки до −1...-3°C), в прибрежной зоне +4...+9°C, переменная облачность и без осадков, при прояснениях местами туман. Днём переменная облачность, по области до +15...+17°C и без осадков. Ветер восточный/северо-восточный, слабый (2-5 м/с).

В воскресенье ночью в Калининграде и области +3...+6°C (на почве возможны заморозки до 0...-1°C), на побережье +5...+10°С, переменная облачность и без осадков, возможен туман. Днём до +15...+17°C, переменная облачность и без существенных осадков (местами не исключены небольшие кратковременные дожди). Ветер северо-восточный: ночью и утром — слабый (2-4 м/с), днём и вечером — умеренный (3-6 м/с), на побережье порывистый.