Власти Светлогорска решили начать отопительный сезон с 1 октября

В среду, 1 октября, в Светлогорске стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал в понедельник глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко. Об этом сообщается на странице Светлогорского городского округа «ВКонтакте».

«Напоминаем, что дома к отопительному сезону готовят управляющие компании: внутридомовые системы должны быть промыты и в них не должно быть воздушных пробок. Если тепла в вашей квартире после подключения нет, пожалуйста, проверьте исправность своих батарей, отсутствие воздушных пробок или обратитесь в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом», — отмечается также в сообщении.

