Барк «Крузенштерн» вышел в третий рейс навигации 2025 года (фото)

Четырёхмачтовый барк «Крузенштерн» вечером, 28 сентября, вышел в третий рейс навигации 2025 года. Информация об этом размещена в группе «ВКонтакте» «Крузенштерна».

В рейсе 3/137 на борту барка пройдут практику 47 курсантов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, 75 — Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, а также 18 — Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа. Среди практикантов — шесть девушек, осваивающих профессии судоводителя и радиооператора.

В море судно проведёт не менее месяца. Рейс будет проходить по акватории Балтийского моря.

Фото, опубликованные в группе «Крузенштерна»: Валерий Притченко