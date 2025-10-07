Денис Калиновский расторг договор с владельцем водонапорной башни в Правдинске

Старинную водонапорную башню в Правдинске не смогут открыть для посетителей в текущем году, а пользователь объекта расторг договор с его собственником. О проблемах, связанных со зданием, «Новому Калининграду» рассказал руководитель эко-площадки «Зелёный Кот» Денис Калиновский, являвшийся управляющим башни.

«Договор с собственником объекта я расторгнул в силу того, что у него начались определенные проблемы. У меня был разработан концепт, идея, я и сейчас готов поддерживать эту историю. Также я работал с местными органами власти с целью восстановления объекта. Потом возникли определенные сложности, и получил от Сергея Шаранова письмо, после которого мы с ним расторгли договор. Я не готов сказать, когда эта история будет продолжаться», — сообщил Калиновский.

Калиновский добавил, что после переговоров он договорился с собственником вернуться к вопросу восстановления башни в начале следующего года, когда «будет понимание ситуации».

Напомним, что работы по благоустройству, а также противоаварийные мероприятия на внутренней лестнице водонапорной башни-памятника в Правдинске начались весной этого года

Изначально собственник планировал организовать внутреннюю смотровую площадку, а также открыть в башне музей, концепция которого не разглашалась.

Выведенное из эксплуатации историческое сооружение располагается по адресу улица Кутузова, дом № 23. В декабре 2022 года администрация Правдинска продала её на аукционе за 2 млн рублей (начальная цена составляла — 640 тыс. руб. — прим. «Нового Калининграда»).

В протоколе было указано, что 50-метровую башню купил индивидуальный предприниматель Сергей Шаранов. Основной вид его деятельности — музейная деятельность.

Башня была построена в 1924 году для обеспечения водой Фридланда (ныне Правдинск — прим. «Нового Калининграда»). До 2012 года она действовала по прямому назначению. В введением в строй в Правдинске станции водозабора необходимость в эксплуатации башни отпала. Шаранов на момент покупки был директором гостинично-развлекательного центра «Парадокс» в Зеленоградске.