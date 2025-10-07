Власти Калининграда ищут подрядчика для благоустройства набережной Петра Великого

В Калининграде ищут подрядчика, который займется благоустройством территории набережной Петра Великого. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость лота «Благоустройство территории набережной Петра Великого в г. Калининграде (1-й этап)» — 39 608 069,75 ₽. Подрядчику предстоит выполнить работы в районе памятного знака рыбакам-пионерам океанического лова. Победитель аукциона в срок до 1 июня 2026 года должен будет провести мощение территории, установить архитектурную подсветку и малые архитектурные формы, в том числе большую «волнообразную» скамейку и пять кадок с сакурами.

Заявки принимаются до 14 октября, итоги аукциона подведут 16-го. Финансирование предусмотрено в два этапа: 11 486 340,23 руб. готовы заплатить в этом году, оставшиеся 28 121 729,52 руб. — в следующем.