В Поречье разрешили реконструировать хозпостройку под склад на участке 11 тыс. м²

Областные власти выдали разрешение на реконструкцию хозяйственной постройки в здание склада на ул. Центральной в п. Поречье Правдинского округа. Разрешение получило ООО «Грин экспорт» 26 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Реконструкция запланирована на участке с кадастровым номером 39:11:000000:931, предназначенном под склады. Его уточнённая площадь составляет 11 241 кв. м, а стоимость по кадастру — 118,1 тыс. руб. Разрешение будет действительно до 26 сентября 2028 года.

ООО «Грин экспорт» зарегистрировано в Калининграде на проспекте Победы. Генеральным директором и учредителем выступает Елена Солоха. Основной вид деятельности фирмы — производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса.