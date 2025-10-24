На содержание и ремонт площадок для выгула собак в Калининграде выделяют 3,5 млн

Все новости по теме: Госзакупки

Администрация города направляет 3,5 млн рублей на содержание и ремонт площадок для выгула собак в 2025-2026 годах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В перечень работ входят: сметание снега, мойка поверхностей, рыхление песочного покрытия, удаление граффити, замена калиток, табличек, ежедневный осмотр, техническое обслуживание и другие работы.

Работы должны быть выполнены по следующим адресам: сквер на ул. Елизаветинской, сквер на ул. Алданской, ул. Автомобильная — ул. Летняя (в районе Летнего озера).

Итоги электронного аукциона подведут 27 октября.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter