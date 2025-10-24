На содержание и ремонт площадок для выгула собак в Калининграде выделяют 3,5 млн

Администрация города направляет 3,5 млн рублей на содержание и ремонт площадок для выгула собак в 2025-2026 годах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



В перечень работ входят: сметание снега, мойка поверхностей, рыхление песочного покрытия, удаление граффити, замена калиток, табличек, ежедневный осмотр, техническое обслуживание и другие работы.

Работы должны быть выполнены по следующим адресам: сквер на ул. Елизаветинской, сквер на ул. Алданской, ул. Автомобильная — ул. Летняя (в районе Летнего озера).

Итоги электронного аукциона подведут 27 октября.

