Минцифры: в России появятся детские сим-карты

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. В свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, заявил глава министерства Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений», — сказал он.

В августе Минцифры предложило ввести в России отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволили бы обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика, сообщал «РБК». Шадаев уточнил, что при использовании этого типа сим-карт нельзя будет пользоваться определенными сервисами, например авторизоваться в социальных сетях.

