Риелтор о переезжающих в Калининградскую область: «Этот ручеёк стал поменьше»

Приток приезжих в Калининградскую область уменьшился в 2025 году. Причём, речь не только о жителях других регионов. Сократилось и число граждан иностранных государств, желающих купить здесь квартиру. Об этом «Новому Калининграду» рассказал вице-президент Гильдии риелторов областного центра Олег Перевалов.

«В прошлом году, в начале этого года гуляла активно история о том, что немцы покупают. Они и сейчас покупают, но гораздо меньше, потому что курс не очень выгодный для них, они всё ждут, когда будет евро по 100 рублей или выше 100, чтобы покупать. Соответственно, пока они выжидают. Но всё же основной приток новых жителей региона был из России и бывших республик. Этот ручеёк стал поменьше», — отметил Олег Перевалов.

Среди причин он назвал сложности с продажей квартир в других регионах, высокие цены на недвижимость в Калининградской области, закрытые границы и даже сравнительно холодное лето в этом году.

При этом активного оттока жителей из региона, по словам риелтора, тоже нет. «Как бы нам ни нравилась Калининградская область, кто-то из неё уезжает по разным причинам, но такого сумасшедшего оттока нет. <...> Бытовой отток всегда был. Это такая ротация: кто-то поехал в Москву зарабатывать, а кто-то, наоборот, из Москвы сюда приехал жить и работать удалённо, в онлайне», — сказал Перевалов.