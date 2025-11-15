С жителя Татарстана взыскали 2 млн, похищенные аферистами у пенсионерки из Правдинска

В Калининградской области прокуратура защитила в суде права пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее прокуратура Правдинского района провела проверку по обращению 74-летней местной жительницы о хищении у нее денежных средств. Установлено, что в январе 2025 года телефонные мошенники под предлогом защиты денежных средств убедили пенсионерку перевести на «безопасный счет» 2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что деньги переведены на банковский счет 21-летнего жителя Республики Татарстан.

По иску прокурора суд взыскал в пользу заявительницы неосновательное обогащение в размере 2 млн рублей с владельца счета. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.