ФКР показал, как выглядят после капремонта два 141-летних дома в Советске (фото)

В Советске на улице Школьной капитально отремонтировали крыши и фасады двух старинных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта.

«Представьте: когда эти дома только построили, ещё не было ни электричества, ни автомобилей. Сменились эпохи, страны и поколения, а дома выстояли — и сегодня, спустя 141 год, благодаря программе капитального ремонта, они обрели вторую жизнь. Специалисты полностью обновили крыши и фасады, заменили двери и окна в местах общего пользования. Теперь жители живут в обновлённых домах, а Советск сохраняет частицу своей истории», — рассказали в фонде.

Ремонт был произведен в домах на ул. Школьной, 4 и 6.

Фото пресс-службы Фонда капремонта