ФКР показал, как выглядят после капремонта два 141-летних дома в Советске (фото)

Все новости по теме: Капитальный ремонт


до1.jpgдо2.jpgphoto_2025-11-13_16-47-57 (2).jpgphoto_2025-11-13_16-47-56 (2).jpgphoto_2025-11-13_16-47-57 (3).jpgphoto_2025-11-13_16-47-56.jpgphoto_2025-11-13_16-47-58 (1).jpgphoto_2025-11-13_16-47-57.jpgд.jpg         

В Советске на улице Школьной капитально отремонтировали крыши и фасады двух старинных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта.

«Представьте: когда эти дома только построили, ещё не было ни электричества, ни автомобилей. Сменились эпохи, страны и поколения, а дома выстояли — и сегодня, спустя 141 год, благодаря программе капитального ремонта, они обрели вторую жизнь. Специалисты полностью обновили крыши и фасады, заменили двери и окна в местах общего пользования. Теперь жители живут в обновлённых домах, а Советск сохраняет частицу своей истории», — рассказали в фонде.

Ремонт был произведен в домах на ул. Школьной, 4 и 6.

Фото пресс-службы Фонда капремонта

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter