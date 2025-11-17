Прокуратура: мэрия не приняла мер для расселения аварийного дома на ул. Назаровой (фото)

Администрация Калининграда в установленный срок не приняла мер по расселению аварийного дома на ул. Клавы Назаровой, в котором проживает 85-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Пенсионерка является собственницей квартиры в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу еще в январе 2018 года. Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию Калининграда «обязанности изъять земельный участок, на котором расположен дом», а также «заключить соглашение о предоставлении возмещения женщине или предоставить ей другое жилое помещение».

Фото: прокуратура Калининградской области

Исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде Калининграда.