Прокуратура: мэрия не приняла мер для расселения аварийного дома на ул. Назаровой (фото)

Все новости по теме: Аварийное жилье

Администрация Калининграда в установленный срок не приняла мер по расселению аварийного дома на ул. Клавы Назаровой, в котором проживает 85-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Пенсионерка является собственницей квартиры в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу еще в январе 2018 года. Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию Калининграда «обязанности изъять земельный участок, на котором расположен дом», а также «заключить соглашение о предоставлении возмещения женщине или предоставить ей другое жилое помещение».

Фото: прокуратура Калининградской области

Исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде Калининграда.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter