В Казахстан из Калининграда отправили 330 голов крупного рогатого скота

Из Калининградской области в Казахстан 16 ноября отправили 330 голов чистопородных нетелей голштинской черно-пестрой породы. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

В пункте пропуска специалисты провели осмотр животных, сопоставили идентификационные номера на ушных бирках с данными ветеринарного свидетельства, а также убедились в наличии информации о вывозимом скоте в системе «Хорриот» ФГИС «ВетИС». Кроме того, они проинспектировали условия транспортировки, общее состояние животных, их пригодность к дальнейшей перевозке и санитарное состояние транспортного средства.

«Всего с начала 2025 года Управление Россельхознадзора проконтролировало соблюдение ветеринарно-санитарных условий при отправке более 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота с территории региона в Казахстан», — добавила пресс-служба.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!