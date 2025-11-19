В Калининградской области снижается производство муки и хлебобулочных изделий

С января по сентябрь 2025 года в Калининградской области произвели 25,8 тыс. т хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает Калининградстат, в регионе также произвели 32,3 тыс. т муки — это на 3,7% меньше, чем годом ранее.

«Объёмы производства хлеба с 2014 по 2019 год не подвергались значительным колебаниям, но, начиная с 2020 года, выпуск хлебобулочных изделий ежегодно снижается, — поясняет Калининградстат. — Производство муки в области за десять лет изменялось более заметно — в 2015 году в регионе произвели муки в 4,3 раза больше, чем годом ранее, а в 2019 году на 61,9% меньше уровня предыдущего года». Отмечается, что в 2024 году производство муки стало самым высоким за десять лет — 46 тыс. т.

Кроме того, в этом году посевные площади ржи «по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями значительно выросли» и заняли 4,2 тыс. гектаров. «Валовой сбор пшеницы впервые превысил уровень в 5 млн центнеров в 2022 году. Об урожае пшеницы в этом году доступны пока только оперативные данные, согласно которым валовый сбор составил рекордные 5 610,6 тыс. центнеров», — добавляет Калининградстат.

