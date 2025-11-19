В Калининградской области снижается производство муки и хлебобулочных изделий

В Калининградской области снижается производство муки и хлебобулочных изделий
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

С января по сентябрь 2025 года в Калининградской области произвели 25,8 тыс. т хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает Калининградстат, в регионе также произвели 32,3 тыс. т муки — это на 3,7% меньше, чем годом ранее.

«Объёмы производства хлеба с 2014 по 2019 год не подвергались значительным колебаниям, но, начиная с 2020 года, выпуск хлебобулочных изделий ежегодно снижается, — поясняет Калининградстат. — Производство муки в области за десять лет изменялось более заметно — в 2015 году в регионе произвели муки в 4,3 раза больше, чем годом ранее, а в 2019 году на 61,9% меньше уровня предыдущего года». Отмечается, что в 2024 году производство муки стало самым высоким за десять лет — 46 тыс. т.

Кроме того, в этом году посевные площади ржи «по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями значительно выросли» и заняли 4,2 тыс. гектаров. «Валовой сбор пшеницы впервые превысил уровень в 5 млн центнеров в 2022 году. Об урожае пшеницы в этом году доступны пока только оперативные данные, согласно которым валовый сбор составил рекордные 5 610,6 тыс. центнеров», — добавляет Калининградстат.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter