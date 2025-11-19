Прокуратура сообщила о ненадлежащем состоянии помещений райбольницы Советска (фото)

Прокуратура с привлечением представителей Роспотребнадзора провела проверку состояния помещений ГБУЗ КО «Советская центральная районная больница» и выявила целый ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки в помещениях больницы выявлены множественные отслоения штукатурного слоя в связи с затоплением, повреждения плиточного покрытия пола и другие нарушения. По результатам проверки прокурор города внес представление исполняющему обязанности главного врача учреждения. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства», — отметили в прокуратуре.

Как прокомментировал «Новому Калининграду» и.о. главного врача Советской ЦРБ Артём Выгузов, «в настоящее время ремонтные работы уже ведутся, часть из указанных недостатков ликвидирована, в ближайшее время они будут устранены полностью».