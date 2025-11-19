Прокуратура сообщила о ненадлежащем состоянии помещений райбольницы Советска (фото)

Все новости по теме: Медицина


photo_2025-11-19_10-02-35 (1).jpgphoto_2025-11-19_10-02-37.jpgphoto_2025-11-19_10-02-38.jpg  

Прокуратура с привлечением представителей Роспотребнадзора провела проверку состояния помещений ГБУЗ КО «Советская центральная районная больница» и выявила целый ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки в помещениях больницы выявлены множественные отслоения штукатурного слоя в связи с затоплением, повреждения плиточного покрытия пола и другие нарушения. По результатам проверки прокурор города внес представление исполняющему обязанности главного врача учреждения. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства», — отметили в прокуратуре.

Как прокомментировал «Новому Калининграду» и.о. главного врача Советской ЦРБ Артём Выгузов, «в настоящее время ремонтные работы уже ведутся, часть из указанных недостатков ликвидирована, в ближайшее время они будут устранены полностью».

Фото пресс-службы областной прокуратуры

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter