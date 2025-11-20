Экспертиза одобрила проект детской и спортивной площадок в Южном парке

Проект обустройства детской и спортивной площадок в Южном парке Калининграда прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 19 ноября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Другая архитектура». В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МБУ «Дирекция ландшафтных парков».

В октябре 2025 года экспертиза одобрила проект благоустройства территории многофункциональной парковки автотранспорта в Южном парке. В октябре 2023 года проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В проекте отмечалось, что новый парковочный комплекс будет рассчитан на 125 автомобилей и появится на месте старой парковки. Площадь реконструируемого объекта — 0,7 гектара. Ремонтные работы запланированы в охранной зоне сразу нескольких объектов культурного наследия: Южного парка, Фридландских ворот, равелина «Фридланд» и участка культурного слоя Кенигсберга XVII — начала XX века.

Предполагается, что дорожки на территории парковки будут изготовлены из плитки, покрытие проезжей части сделают из гранитной брусчатки. Там также планируют установить туалет и пять торговых павильонов. Проект благоустройства предусматривает работы по озеленению, установку малых архитектурных форм и устройство газонов.

