«Калининградтеплосеть»: мошенники рассылают фейки от имени предприятия

На официальные электронные адреса социальных учреждений поступили фейковые сообщения о запланированных массовых отключениях отопления, горячей воды и электричества. Об этом сообщает пресс-служба «Калининградтеплосети».

На предприятии отсутствуют предпосылки для внезапного отключения отопления, во всех районах города тепловые источники работают в штатном режиме, говорится в сообщении.

«Вся информация о деятельности предприятия и возможных отключения размещается на официальном сайте kts39.ru, уточнить сведения о любой ситуации, связанной с подачей тепловой энергии, вы также можете у операторов производственно-диспетчерской службы по телефонам: 667-105, 667-107», — отмечают в учреждении.