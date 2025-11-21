Администрация выделяет миллион рублей на изготовление офисной мебели

Администрация выделяет миллион рублей на изготовление офисной мебели

Мэрия Калининграда выделяет 1 млн рублей на работы по изготовлению офисной мебели. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Итоги торгов подведут 25 ноября. Выполнить работы и передать мебель заказчику нужно в течение 15 дней с даты подписания контракта.

Согласно описанию объекта закупки, необходимо изготовить гардеробные шкафы, стеллажи и тумбы для документов, а также столы — рабочие, компьютерные, «для руководителя» и «для переговоров». Изготовленную мебель разместят в здании администрации на втором и третьем этажах.

