Калининградской области прогнозируют «скромное потепление» с середины недели

На следующей неделе в регионе ожидаются минусовые температуры в первые три дня и незначительное потепление во второй половине. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В первой половине грядущей недели холодная обстановка сохранится: циклоническая система над югом Европы будет „удерживать“ очаг северных воздушных масс над западом, центром и севером континента. Дневная температура не превысит +1...+3°С, а ночью до −1...-3°С (при прояснениях в понедельник и вторник местами до −5°С и ниже)», — говорится в прогнозе. В среду возможны обильные осадки в виде мокрого снега. Во второй половине недели «к нам могут проникнуть южные умеренные океанические воздушные массы со скромным потеплением до +3...+5°С».