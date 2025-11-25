Власти предусмотрели 3,2 млн руб. на перевозки двух сенаторов и трёх депутатов

Правительство Калининградской области выделило 3,2 млн руб. на услуги перевозки с экипажем сенаторов и депутатов Госдумы в 2026 году. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, услуги будут оказываться в течение следующего года по заявкам аппарата правительства. Час перевозки оценивается в 808,89 руб. Поставщик должен предоставить пять легковых автомобилей категории М1 и не менее пяти водителей. Перевозки будут осуществляться как в рабочие, так и в выходные и праздничные дни, в том числе в ненормированном режиме.

Исполнитель обязан обеспечивать техническое обслуживание, страховку, горюче-смазочные материалы, мойку, эвакуацию при необходимости, а также сменность водителей и предрейсовые медосмотры. Отдельно прописано требование к оперативной замене автомобиля в случае поломки и предоставлению машины-замены, соответствующей требованиям техзадания. Все работы фиксируются путевыми листами, которые подписывают сами депутаты или сенаторы.

По итогам аукциона, подведенным 21 ноября, была подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям заказчика.

Отметим, что услуга перевозки с экипажем предусмотрена для членов правительства, двух сенаторов — Александра Шендерюка-Жидкова и Александра Ярошука, и трёх депутатов Госдумы: Андрея Колесника, Марины Оргеевой и Андрея Горохова.

