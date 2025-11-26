В Калининградскую область поступило более 41 тыс. тонн растительной продукции

Сотрудники управления Россельхознадзора по Калининградской области с 17 по 24 ноября провели фитосанитарный контроль более 41 тыс. т растительной продукции, поступившей из зарубежных стран и регионов России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Импортная продукция составила свыше 9 тыс. тонн, включая 1 тыс. т свежих овощей, фруктов, ягод и грибов. Еще 1,4 т пришлось на орехи, 84 т — на продовольственный мак, а 22 т — на отходы какао. Помимо прочего, в Калининградскую область поступило 12 т сухофруктов, 135 т муки, 46 т приправ и пряностей, сушеного лука и чеснока, а также 8 тыс. т семян рапса для переработки. Помимо прочего, было проконтролировано 3,3 млн штук луковиц тюльпанов, саженцев хвойных пород, срезанных цветов и веток хвойных деревьев.

Из 21 региона России в область поступило 32 тыс. тонн подкарантинной продукции (рапс, лен продовольственный, бобы соевые, мука пшеничная, солод, рис, табак, гофрокартон) и 269 куб. м пиломатериалов.

«В 14 случаях выявлено семь видов карантинных объектов, что подтверждено лабораторными исследованиями, проведенными специалистами Калининградского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“. Общий объем грузов, зараженных карантинными объектами, составил 229 штук, 67 т. В отношении зараженной продукции проведены мероприятия согласно фитосанитарному законодательству РФ», — добавляет пресс-служба.

