Правительство направляет более 1,3 млн на ремонт крыши дома в Никитовке

Правительство Калининградской области направит 1,3 млн руб. из резервного фонда на капитальный ремонт кровли жилого помещения в поселке Никитовка Краснознаменского округа. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на официальном портале региональных властей.

Средства поступят в минстрой области для последующей субсидии бюджету муниципалитета. Ремонт кровли дома по адресу: ул. Восточная, 1, кв. 2, должен быть выполнен до 31 декабря 2026 года. Муниципалитет при этом обязан обеспечить софинансирование работ в размере 14,1 тыс. руб. и провести закупки в централизованном порядке.

«Новый Калининград» направил запрос в правительство Калининградской области для уточнения деталей.

Telegram | MAX