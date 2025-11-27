Облвласти планируют ввести сертификаты для новорожденных

Облвласти планируют ввести сертификаты для новорожденных

Власти Калининградской области намерены ввести новую меру поддержки семей с детьми — сертификаты для новорожденных на приобретение товаров. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, уточняя информацию, прозвучавшую ранее на заседании регионального Заксобрания 19 ноября.

О том, что в области намерены ввести сертификаты для новорожденных на приобретение товаров, сообщила на заседании Заксобрания первый вице-спикер Лариса Швалкене. Мариам Башкирова уточнила, что нормативная база в настоящее время прорабатывается.

«Принято принципиальное решение по сертификату, но подробности сможем дать позже, так как нормативка и механизмы сейчас как раз проходят процедуры согласования, отработки», — сказала пресс-секретарь губернатора.

Размер сертификата, механизм предоставления и перечень товаров пока не раскрываются.

