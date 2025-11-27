Власти Советска готовы забрать здание кинотехникума, но не знают, что с ним делать

Власти Советска готовы забрать на баланс заброшенное здание кинотехникума (до войны в нём находилось полицейское управление Тильзита), но не знают, что с ним можно сделать. О проблеме содержания исторического объекта недвижимости в эфире «Центра управления регионом» 26 ноября рассказал глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.

«По кинотехникуму у нас ведутся сейчас переговоры, — заметил Данилов. — Нам предлагают как городу забрать это здание. Мы склоняемся к этому, но там тоже не такая простая вещь, потому что это объект культурного наследия, и как только мы забираем это здание на город, мы сразу берем на себя ответственность за сохранность объекта. А там уже есть предписания».

Данилов также сообщил, что сохранность такого крупного объекта потребуют вложений на сотни миллионов рублей.

«У города таких денег в бюджете нет, — продолжил Данилов. — Другая проблема, что мы пока не понимаем, что с ним делать. Здание большое, оно больше, чем здание администрации. Мы вели переговоры про учебные заведения, про какие-то развлекательные центры. И ведём сейчас. Но какой-то жёсткой конкретики и четкого понимания, что под это мы здание заведём — нет».

Глава пообещал, что сможет ответить на вопросы по бывшему кинотехнику не раньше, чем через полгода, когда завершатся переговоры о передаче здания. Также он добавил, что на содержание объекта будет просить средства у региона.

«Такие объекты без области муниципалитеты не вытягивают. А у нас много таких зданий. Одно здание Мюллера-Шталя чего стоит, которое пока непонятно, в каком статусе, хотя уже наше. Военный госпиталь мы пока тоже не рассматриваем. Это «красивое здание стоит и разрушается, к сожалению», — заключил Данилов.

В ноябре 2022 года окружной совет депутатов Советска потребовал от Минкульта РФ обеспечить сохранность зданий закрытого кинотехникума. На тот момент замглавы муниципалитета Виктор Смильгин угрожал министерству судом и заявлял, что «время работает против нас, а здания ветшают и разрушаются».

В феврале 2019 года губернатор Антон Алиханов рассказывал о переговорах муниципальных властей с представителями КГТУ, которые хотели на базе комплекса зданий бывшего кинотехникума в Советске обучать два первых курса своих студентов по нескольким направлениям: пищевая промышленность и строительство. В 2020 году ректор ВГИК Владимир Малышев сообщил о том, есть планы организовать на базе учебного корпуса на ул. Искры в Советске филиал института.

До 1945 года в здании размещались полицейское управление Тильзита (Geheimen Staatspolizei) и школа полиции. В 1949 году в здании открылся техникум, который был структурным подразделением Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова (ВГИК). Там начали готовить специалистов по оборудованию и монтажу киноустановок. Впоследствии список профессий, которые получали студенты техникума неоднократно менялся. В 2016 году учебное заведение закрылось.