Власти Зеленоградска изымают земли у фермера, сливающего отходы со скотобоен

Администрация Зеленоградского муниципального округа подтвердила, что на участке с кадастровым номером 39:05:030527:409 в районе поселка Клюквенное обнаружены признаки несанкционированного размещения отходов. Об этом говорится в официальном ответе администрации округа на запрос «Нового Калининграда».

По данным местных властей, участок находится в безвозмездном пользовании у главы КФХ «Белые Росы» Дмитрия Дубины. Как сообщили в администрации округа, в ходе обследования участка были выявлены признаки слива неизвестного происхождения, что свидетельствует о несанкционированном размещении отходов животноводческого или иного происхождения и является нарушением требований в области земельного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды.

«В связи с невыполнением Дубиной Д.С. требований об устранении нарушений, администрация инициировала процедуру расторжения договора безвозмездного пользования земельным участком и направила досудебную претензию пользователю», — говорится в ответе.

Дубине были вынесены предостережение и предписание об устранении нарушений. Поскольку требования не были выполнены, власти инициировали расторжение договора пользования землей и направили досудебную претензию.

В администрации добавили, что материалы проверки направлены в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Россельхознадзора и региональное министерство природных ресурсов и экологии для принятия мер по привлечению фермера к ответственности.

Ранее руководитель проекта «Околоэкологии» Владислав Калашников публиковал видеоматериалы, на которых зафиксировал три точки слива биологических отходов в поле у поселка Клюквенное. По его версии, отходы поступали с КФХ Дубины и с бойни ООО «РБПИ Групп». В «РБПИ Групп» уточнили в ответ на официальный запрос «Нового Калининграда», что их дочерняя компания «РБПИ Партнер Запад» действительно ведет деятельность по переработке мяса в непосредственной близости участка сливов, однако с их стороны случаев слива отходов на поля не зафиксировано.

Получить комментарии Дмитрия Дубины редакции «Нового Калининграда» не удалось.