Эпидемиолог РАН: каждый сотый житель России заражен ВИЧ

40 миллионов человек в мире инфицированы ВИЧ. При этом согласно прогнозам ВОЗ, в этом году их число увеличится еще на 1,4 миллиона. Об этом заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что в России число ВИЧ-инфицированных превышает 1,2 миллиона человек. «Живых (ВИЧ — инфицированных людей — ред.) сейчас порядка 1 миллиона 250 тысяч. Это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ, что считается достоверным призраком заражения этим вирусом... Все должны понять, что эпидемия не прекратилась, риски заражения очень большие. В нашей стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый заражен вирусом», — сказал Покровский.

Он отметил, что поскольку методы лечения, которые есть в России, продлевают жизнь людей с ВИЧ, «получается, что общее число инфицированных, оно не снижается, а продолжает расти».