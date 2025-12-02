Погода в Калининградской области 2 декабря

Во вторник, 2 декабря, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +4°С, ночью столбик термометра местами опустится до −4°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с, с порывами до 7 м/с, направление — юг, юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность 96%. Температура воды: 4°. Продолжительность светового дня — 7 часов и 37 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — не выше +1°С — на востоке региона. На побережье — до +4°С, в Калининграде, Багратионовске, Гвардейске и Полесске +2°С. Самые сильные заморозки — до −4°С — ночью ожидаются в Славске, Советске, Краснознаменске, Гвардейске, Черняховске, Гусеве, Багратионовске, Озёрске и Железнодорожном. В Калининграде, Мамоново и Полесске −2°С, на побережье +1°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в областном центре ожидается пасмурная погода. Возможен туман. Утром температура воздуха достигнет отметки −1,5°С, днём потеплеет до +0,7°С, вечером — до +1,5°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Утром местами туман, изморось. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днём 0...+4°С. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м. На дорогах местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём и вечером воздух на территории региона не прогреется выше 0...+1°C, пасмурно, дымка, утром и вечером по области ожидается туман (местами сильный). Без существенных осадков (за исключением небольшой мороси). В течение суток возможна гололедица. Ветер южный/юго-восточный — слабый/умеренный (2-7 м/с). Атмосферное давление 765 мм рт. ст.