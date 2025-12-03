Музей янтаря планирует открыть выставку работ Паас-Александровой и Поволоцкой

Калининградский областной Музей янтаря 12 декабря представит выставку "Две звезды. Юта Паас-Александрова. Вера Поволоцкая"(16+), посвященную двум ключевым мастерам ленинградской ювелирной школы второй половины XX века. Экспозиция объединит работы Юты Паас-Александровой (1927–2002) и Веры Поволоцкой (1932-2015), которые оказали заметное влияние на развитие отечественного декоративно-прикладного искусства, сообщает пресс-служба Музея янтаря.

Обе художницы получили профессиональное художественное образование и долгие годы работали в ювелирной промышленности, создавая как массовые модели, так и авторские произведения для выставок и музейных коллекций. Их работы демонстрировались на всесоюзных, всероссийских и международных экспозициях.

Несмотря на схожесть биографий, подходы авторов существенно различались. Паас-Александрова опиралась на природные и анималистические мотивы, экспериментировала с фактурами и тонкими цветовыми сочетаниями. Поволоцкая развивала конструктивные формы и абстрактный язык, обращаясь к наследию русского авангарда, супрематизма и Баухауса.

В экспозицию войдут украшения и декоративные предметы, выполненные с использованием натуральных камней и янтаря: колье и подвесы, броши, шкатулки и другие работы, отражающие контрастные подходы мастеров.

Открытие выставки запланировано на 12 декабря в 16:00. Экспозиция будет доступна для посещения до 1 февраля 2026 года