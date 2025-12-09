Пассажирский терминал в порту Пионерского планируют достроить за 2,3 млрд рублей

Все новости по теме: Строительство глубоководного порта в регионе
Пассажирский терминал в порту Пионерского планируют достроить за 2,3 млрд рублей

ФГУП «Росморпорт» ищет подрядчика, который разработает рабочую документацию и достроит здание пассажирского терминала в порту Пионерского. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Также необходимо оборудовать ливневую канализацию и радиорелейную мачту, обеспечить транспортную безопасность на объекте. Заявки на участие в торгах принимают с 8 по 29 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 15 января. Максимальная цена контракта — 2,32 млрд рублей.

Как сообщал ранее глава ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, строительство морского вокзала на терминале в Пионерском планируют закончить в декабре 2027 года.

Строительство морского терминала началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-м, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

Осенью 2021 года для продолжения строительства порта был выбран очередной генподрядчик. Им стало госучреждение «Морская спасательная служба. Оно получило несколько претензий за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения.

Значительную часть средств должен был освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта отдали компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд руб. на строительство пассажирского терминала, однако его исполнение было прекращено.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter