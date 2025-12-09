Пассажирский терминал в порту Пионерского планируют достроить за 2,3 млрд рублей

ФГУП «Росморпорт» ищет подрядчика, который разработает рабочую документацию и достроит здание пассажирского терминала в порту Пионерского. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Также необходимо оборудовать ливневую канализацию и радиорелейную мачту, обеспечить транспортную безопасность на объекте. Заявки на участие в торгах принимают с 8 по 29 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 15 января. Максимальная цена контракта — 2,32 млрд рублей.

Как сообщал ранее глава ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, строительство морского вокзала на терминале в Пионерском планируют закончить в декабре 2027 года.

Строительство морского терминала началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-м, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

Осенью 2021 года для продолжения строительства порта был выбран очередной генподрядчик. Им стало госучреждение «Морская спасательная служба. Оно получило несколько претензий за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения.

Значительную часть средств должен был освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта отдали компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд руб. на строительство пассажирского терминала, однако его исполнение было прекращено.