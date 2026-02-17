Дятлова: «Вся система администрации работает максимально эффективно»

Дятлова: «Вся система администрации работает максимально эффективно»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Комитет городского хозяйства, МБУ «Гидротехник» и МБУ «Чистота» показали эффективную работу по устранению паводковых явлений на прошлой неделе. Таким мнением поделилась с журналистами во вторник, 17 февраля, глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Дятлова напомнила, что решетки ливневых колодцев были оперативно вычищены мобильными бригадами «Чистоты» и «Гидротехника» накануне потепления, однако вечером 12 февраля и ночью 13 февраля выпал снег, который снова забил их.

«Чего мы сделали? Вышли и планомерно начали делать заново прочистку этих решёток. Мы сформировали оперативные мобильные бригады из сотрудников „Чистоты“, но отправили их не на уборку тротуаров, а на прочистку этих решёток», — сообщила она.

Далее Елена Дятлова рассказала, что к подобным природным форс-мажорам горвласти готовятся заранее, а во время ликвидации их последствий руководство города лично объезжает участки, где сложилась наиболее сложная ситуация.

«Я в тот день лично вместе с председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству в районе 12 часов объезжала город, — продолжила глава. — То есть мне мало было посмотреть на это через камеры „Безопасного города“. Мне хотелось проехать по точкам, где мы фиксировали подтопления. К 12 часам в большинстве мест они были ликвидированы».

Ближе к концу обсуждения ситуации с паводком Дятлова сообщила, что в администрации Калининграда на сегодняшний день применяются «все возможные технические средства», а людской ресурс используется оптимально.

«Коллеги оперативно выстраивают логистику перемещения мобильных бригад. Это не так, что [они едут к тому], кто первый пожаловался.

«Мы определили людей, которые сегодня работают, принимают решения. С моей точки зрения, сегодня вся система администрации работает максимально эффективно. Если кто-то из вас может сделать какое-то методологическое заключение, где нам нужно улучшить системную работу, я готова сегодня разговаривать с каждым», — заключила чиновница.

