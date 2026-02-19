Вынесен приговор двум калининградцам, пытавшимся прикурить от Вечного огня

Фото пресс-службы областного суда
В Калининграде вынесен приговор в отношении 25-летнего местного жителя и его 20-летней знакомой, обвиняемых в осквернении воинского мемориала. Подсудимые вину признали полностью и просили рассматривать дело в особом порядке. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Как было установлено судом, вечером 3 января 2026 года О. и Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального ансамбля «1200 воинам-гвардейцам», пытались прикурить сигарету в чаше Вечного огня и украли корзину с цветами, возложенную к мемориалу.

При назначении наказания суд учел совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики личности обоих подсудимых, которые, в частности, принесли публичные извинения и возложили венок и корзину с цветами к обелиску. В то же время обстоятельством, отягчающим наказание, стал факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Ленинградского районного суда подсудимым назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Приговор не вступил в законную силу.

