Мэрия: дети «переименовали» школу № 29 в честь рэпера Плейбоя Карти

В Калининграде дети «переименовали» школу № 29 в честь американского рэпера Плейбоя Карти. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Необычная жалоба пришла в администрацию через ПОС (платформу обратной связи). Очевидно, что дети баловались и „переименовали“ 29 школу, присвоив ей имя американского рэпера Плейбоя Карти. Однако взрослые шутки не поняли, о чём написали в администрацию», — говорится в сообщении.

Скриншоты, опубликованные администрацией Калининграда

Как отметили на обращение в мэрии, администрация школы ранее уже направляла в Роскомнадзор информацию об аналогичной проблеме.

«Из ответа следовало, что разработчиком поискового ресурса Google является американская многонациональная технологическая компания. Изменить опубликованную информацию на территории Российской Федерации невозможно. Рекомендуем использовать российские поисковые системы», — подчеркнули в администрации.

