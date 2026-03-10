Из Калининградской области в Китай и Казахстан отправили 4,5 тыс. тонн торфа

Из Калининградской области в Китай и Казахстан отправили 4,5 тыс. тонн торфа

С 1 января по 4 марта 2026 года должностные лица управления Россельхознадзора по Калининградской области оформили 205 фитосанитарных сертификатов на партии торфа и питательного грунта общим весом 4,5 тыс. тонн для экспорта в Китай и Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В марте в Китай оформили 15 партий торфа общим весом 368 тонн, добавили в ведомстве.

«Должностными лицами ведомства осуществлен досмотр партий, отобраны образцы. Специалистами Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортеров», — отметили в пресс-службе.


