На демонтаж поликлиники в Светлом выделяют более 8 млн рублей
Фото: архив «Нового Калининграда»
Светловская центральная районная больница готовится к поиску подрядчика для демонтажа двухэтажного здания поликлиники. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести по адресу: пер. Сосновый. д. 8. На демонтаж здания выделяют 8 140 021 рубль. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Ранее здание было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. В середине 2022 года экс-губернатор Антон Алиханов пообещал Светлому «новую больницу», но сроки не назвал: «В Светлом будет новая больница. <...> Старое здание Светловской центральной городской больницы не соответствует санитарным требованиям и стандартам оказания первой медицинской помощи. В качестве временной меры отремонтируем стационар на верхнем этаже, который сейчас не используется, а поликлинику переведем на первый этаж». В 2023 году в минздраве сообщали о планах построить поликлинику «после 2025-2026 годов».

