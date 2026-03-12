СМИ: средний размер пенсий у женщин в России оказался выше, чем у мужчин

СМИ: средний размер пенсий у женщин в России оказался выше, чем у мужчин
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Социальные проблемы

Средний размер пенсий у женщин в России по итогам 2025 года оказался выше, чем у мужчин. Разница составила 221 рубль, следует из статистических данных, которые изучил ТАСС.

Согласно опубликованной информации, средний размер назначенного пенсионного обеспечения у мужчин составил 23 028 руб., у женщин — 23 249 руб.

Как напоминает портал, ранее также сообщалось о росте среднего размера пенсий в стране. По данным статистики, за год выплаты увеличились на 2 079 руб. В январе 2026 года средняя пенсия в России достигла 25 254 руб., тогда как в январе 2025 года она составляла 23 175 руб.

