Из Калининграда экспортировали 90 тонн рыбы в Молдову, Азербайджан и Узбекистан

С территории Калининградской области с 1 по 10 марта экспортировали 26 партий морепродуктов и готовой продукции из рыбы общим весом более 90 тонн. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Почти 37 тонн готовой рыбной продукции отправили в Молдову, а в Азербайджан — более 15 тонн готовой рыбной продукции и морепродуктов. Для поставок в Узбекистан отгрузили 40 тонн рыбных консервов в ассортименте.

«Предприятия-отправители, осуществляющие деятельность в Калининградской области, аттестованы на право экспорта широкого ассортимента продукции из рыбы и морепродуктов в третьи страны и ЕАЭС», — добавили в пресс-службе.

Должностные лица ведомства в пунктах пропуска при вывозе продукции произвели сверку соответствия груза информации, указанной в ветеринарных сопроводительных документах, даты выработки продукции, ветеринарно-санитарного состояния подконтрольного груза и транспортного средства. Продукцию отправили с соблюдением ветеринарных требований стран-импортеров и в сопровождении ветеринарных сертификатов.