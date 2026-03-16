В Калининградскую область не пустили 24 тонны креветок из Эквадора

Россельхознадзор приостановил ввоз партии креветок весом 24 тонны из Эквадора в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.



Ветеринарный контроль партии мороженых креветок сотрудники управления Россельхознадзора провели 15 марта в порту «Балтийск». При досмотре выявили несоответствие номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате, номеру пломбы на контейнере. От партии продукции отобрали пробы и направили в калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследований.

До получения результатов экспертизы дальнейшее движение продукции приостановили.