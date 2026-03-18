Шибаев: в Пионерском не планируется строительство новых парковок в 2026 году

Шибаев: в Пионерском не планируется строительство новых парковок в 2026 году

Власти Пионерского не планируют расширять парковочные пространства в 2026 году. Об этом глава Пионерского муниципального округа Леонид Шибаев рассказал во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«На территории Пионерского городского округа по совокупности порядка 480 парковочных мест — это по всему городу. Основная часть — это, конечно, парковка, которая примыкает к нашему пляжу в районе порта», — отметил Шибаев.

Дополнительные места, как уточнил глава округа, ранее появились за счет инфраструктуры порта и перехватывающих парковок. «Дополнительные парковочные пространства создал Росморпорт у себя на территории на въездной части к терминалу. Затем ряд перехватывающих парковок по улице Майской — это дорога от порта до посёлка Зори и далее на выезд на Балтийское кольцо», — пояснил он.

По словам главы округа, возможность дальнейшего расширения парковок в городе ограничена его территорией — около восьми километров, в связи с чем «выкроить дополнительное пространство затруднительно» .

Шибаев добавил, что при реализации новых проектов власти учитывают создание отдельных парковочных зон, однако в текущем году увеличение числа парковочных мест не предусмотрено.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter