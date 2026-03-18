В Калининградскую область с начала года ввезли 12 тыс. тонн овощей и фруктов

В Калининградскую область с 1 января по 15 марта 2026 года ввезли около 12 тыс. тонн свежих плодов и овощей из Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гондураса, Египта, Израиля и других стран. Этот показатель оказался на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в регион ввезли 10 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Основную долю в импорте составляли цитрусовые (3,4 тыс. тонн) из Бразилии, Зимбабве, ЮАР, Турции, Египта, Израиля, Марокко, Чили, Китая. Кроме того, были ввезены фрукты (4,9 тыс. тонн), включая яблоки и груши из Аргентины, Сербии, Турции, Чили и ЮАР (2,7 тыс. т), виноград из Намибии, Перу, Чили и ЮАР (200 тонн), а также бананы из Эквадора и Гватемалы (более 2 тыс. тонн). Помимо этого, в регион поступили ягоды (57 тонн), косточковые и бахчевые культуры (50 тонн), экзотические фрукты и киви (500 тонн).

Остальная часть продукции (3 тыс. тонн) пришлась на свежие овощи — томаты, перцы, кабачки, капуста, огурцы, чеснок, грибы, репчатый лук, морковь, имбирь, картофель, батат и зеленные культуры. Продукция поступала из Турции, Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Израиля, Китая и Марокко.





В ведомстве также сообщили, что с начала марта в Калининградскую область ввезли более 650 тонн рыбы и рыбной продукции. В частности, речь идет о 17 партий мороженой рыбы общим весом 288 тонн из Китая и Эквадора. Были и небольшие партии из Турции и Вьетнама. Кроме того, в регион импортировали 16 партий рыбного фарша (сурими) весом 370 тонн из Вьетнама и Таиланда.