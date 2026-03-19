Синоптики предупредили о вероятности «существенного похолодания» в начале апреля

В первой декаде апреля на большей части Европы наблюдается постепенный тренд на холодную погоду. Это связано с ожидаемой перестройкой атмосферной циркуляции при которой над северной Атлантикой может установиться высотный гребень антициклона, а над южной и центральной Европой — барическая ложбина. При такой синоптической обстановке воздушные массы на Европу будут идти преимущественно с севера и северо-востока, что повышает шансы полярных вторжений. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Тенденция к похолоданию заметна и на мультимодельном графике прогноза температуры в Калининграде. «Впрочем, как минимум до середины 20-х чисел, а возможно и до конца марта существенных погодных перемен не будет. Нас ждет господство сухой погоды в антициклоне с прохладными ночами (около 0°С) и тёплыми днями с температурой до ~+10...+13°С (в 20-х числах возможно и выше). Далее для точных прогнозов срок ещё слишком большой, но учитывать вероятность существенного похолодания в начале апреля всё же стоит», — рассказали синоптики.


