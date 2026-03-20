Данилов: ЦБЗ готовится к сокращению сотрудников

В Советске планируется существенное сокращение сотрудников на предприятии «Атлас Маркет» (бывший ЦБЗ). Об этом глава администрации Советского городского округа Аркадий Данилов сообщил в эфире радио «Балтик Плюс».

По его словам, информация о возможном закрытии предприятия «не совсем слухи». Руководство компании уже уведомило муниципальные власти о предстоящих изменениях.

«Сокращение планируется. Пока не могу сказать, насколько, но существенное», — заявил Данилов.

Глава администрации отметил, что предприятие намерено провести процедуру в соответствии с законодательством и заранее предупредит работников. По его словам, сотрудникам будут выплачивать компенсации в течение нескольких месяцев.

«Они не бросают людей, выполняют все законодательные нормы. Будут заранее предупреждать, примерно пять месяцев будут идти выплаты людям, которых планируют сократить», — пояснил он.

Власти округа ожидают, что часть сокращаемых работников сможет быстро найти новую работу. Интерес к специалистам уже проявили крупные работодатели региона.

«Я знаю, что и „ТВЭЛ“, и „Вичи Русь“ заинтересовались сотрудниками, уже были переговоры. Профессионалы будут пристроены точно», — сказал Данилов.

По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность, однако массового одномоментного выхода людей на рынок труда не ожидается. Часть сотрудников, предположительно, составляют пенсионеры, которые могут завершить трудовую деятельность.

При этом глава администрации подчеркнул, что в округе сохраняется значительное количество вакансий.