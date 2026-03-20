Из Калининграда впервые экспортировали 33 тысячи тонн пшеницы в Нигерию

Все новости по теме: Импорт
С территории Калининградской области 12 марта впервые отправили пшеницу в Нигерию. Из региона вывезли 33 тысячи тонн продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукция прошла процедуру отбора проб под контролем специалистов Управления Россельхознадзора для установления карантинного фитосанитарного состояния и оценки соответствия требованиям Нигерии.

Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний, проведенных специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». «Фитосанитарный сертификат оформлен в соответствии с действующим законодательством в области карантина растений», — добавили в пресс-службе.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter