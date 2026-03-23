Проект госпрограммы: в области снижается число детсадов

В Калининградской области с 2023 года количество детсадов снизилось с 200 до 158, также сокращается число детей детсадовского возраста. Это следует из проекта поправок в региональную госпрограмму «Образование», опубликованного на сайте правительства области.

В госпрограмме, утвержденной в июле 2024 году, говорится, что в систему дошкольного образования Калининградской области включено 260 образовательных организаций (включая негосударственные), в том числе 200 детских садов, которые посещали более 52 тысяч воспитанников.

В новом проекте от 2026 года говорится, что «в систему дошкольного образования включены 158 дошкольных образовательных организаций, которые посещают более 43,6 тысяч воспитанников». Таким образом, детских садов стало меньше на 42, численность детей детсадовского возраста снизилась на 8400.

При этом, как отмечается в проекте паспорта программы, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет составляет 100%. До конца 2030 года стоит задача сохранить обеспеченность детей дошкольным образованием на уровне 100%.

Напомним, в​ Центральном районе Калининграда в 2024 году закрыли пять детских садов. Горвласти утверждают, что это происходит из-за снижения количества детей, проживающих в центре города. Здания обещают оставить в ведении социальных учреждений, чтобы после улучшения демографической ситуации вернуть в них детские сады.

