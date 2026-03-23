От тепла к прохладе: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни относительно тёплая погода на территории региона сменится более прохладной. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в понедельник в Калининграде и области воздух прогреется до +13...+15°C (местами до +16°C), у побережья до +7...+12°C (на Куршской и Балтийской косе до +6...+10°C), переменная облачность и без осадков. Вечером похолодает от +7...+10°C на закате до +1...+4°C к полуночи, малооблачно, без осадков. Ветер переменный с южного/ юго-западного в первой половине суток на юго-западный/ западный во второй половине суток, слабый (1-6 м/с).

Во вторник ночью на побережье +1...+3°C, в Калининграде и континентальной части региона до +1...-2°C, переменная облачность, без осадков. Утром температура будет повышаться от 0...+3°C на восходе до +6...+9°C к полудню, облачно с прояснениями. Днём до +9...+12°C в Калининграде и области, на побережье до +6...+9°C, облачно с прояснениями/ переменная облачность и без осадков. Вечером +5...+9°C, облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный, слабый (1-6 м/с), днём и вечером у побережья умеренный (3-8 м/с).

В среду ночью по области +5...+8°C, облачно, местами не исключён небольшой дождь. Утром +8...+13°C, облачно с прояснениями, без осадков. Днём до +12...+15°C в Калининграде и области (местами до +16°C), у побережья до +9...+12°C, в первой половине дня — облачно с прояснениями и без осадков, после обеда вероятны дожди (особенно на побережье и западе региона, включая Калининград). Вечером +4...+8°C, облачно с прояснениями и ожидаются дожди (особенно в центральной и восточной частях региона). Ветер ночью, утром и днём преимущественно южный, вечером переменный на юго-западный, в течение суток умеренный/ свежий (4-11 м/с), в порывах до 13-16 м/с.

Во второй половине недели, предварительно, прорвавшаяся к центру Европы барическая ложбина принесёт похолодание из-за поступления северной умеренной воздушной массы: в четверг температура днём может не превысить +5...+8°C, не исключены небольшие конвективные осадки в виде дождя/ крупы.

«Впрочем, как свидетельствуют расчёты, далее ядро низкого давления быстро уйдёт к Средиземноморью, а над Прибалтикой вновь окажется гребень высокого давления, протянувшийся между антициклонами над Атлантикой и Европейской частью России. В таком случае нас вновь ждёт узнаваемый в этом месяце режим погоды с прохладными ночами (с околонулевыми температурами и заморозками), которые будут сменяться умеренными днями (+6...+10°С). Вероятность осадков и усиления ветра при этом будет низкой», — отметили синоптики.