Экспорт аграрной продукции из Калининграда в Китай вырос в полтора раза

Региональное управление Россельхознадзора с начала 2026 года проконтролировало отгрузку в Китай 248,4 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, произведенной в Калининградской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки аграрной продукции продемонстрировали рост в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году экспортные партии включали 1,4 тыс. тонн рапсовых жмыхов, 2 тыс. тонн льняного масла, 131 тыс. тонн рапсового масла и 114 тыс. тонн подсолнечного и рапсового шротов.

Экспорт осуществляли производители, зарегистрированные в системе зарубежных предприятий, заинтересованных в поставках на китайский рынок. Качество и безопасность поставляемой продукции и ее соответствие требованиям страны-импортера подтвердили протоколы лабораторных испытаний Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».