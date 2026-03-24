Экспорт аграрной продукции из Калининграда в Китай вырос в полтора раза

Фото: региональное управление Россельхознадзора
Все новости по теме: Импорт

Региональное управление Россельхознадзора с начала 2026 года проконтролировало отгрузку в Китай 248,4 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, произведенной в Калининградской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки аграрной продукции продемонстрировали рост в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году экспортные партии включали 1,4 тыс. тонн рапсовых жмыхов, 2 тыс. тонн льняного масла, 131 тыс. тонн рапсового масла и 114 тыс. тонн подсолнечного и рапсового шротов.

Экспорт осуществляли производители, зарегистрированные в системе зарубежных предприятий, заинтересованных в поставках на китайский рынок. Качество и безопасность поставляемой продукции и ее соответствие требованиям страны-импортера подтвердили протоколы лабораторных испытаний Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

