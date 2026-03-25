В аэропорту «Храброво» отменены два рейса, 13 задерживаются

Все новости по теме: Авиаперевозки
В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения из-за временных ограничений использования воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«В связи с вводом 25 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилетов произошли корректировки», — сообщила пресс-служба аэропота.

По данным онлайн-табло, по состоянию на 8:15 25 марта задерживается вылет и прилет 13 рейсов, еще два рейса отменены. Корректировки затронули прежде всего направления Москвы и Санкт-Петербурга, а также отдельные внутренние рейсы.

«Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — сообщили в пресс-службе. В «Храброво» также напомнили, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В частности, в Ленинградской области продолжается ликвидация возгорания на территории порта Усть-Луга, о чем в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По предварительной информации, погибших нет. Также власти региона сообщили о повреждении кровли жилого дома в Выборге.

По данным пресс-службы Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ярославля, Пскова, Череповца и петербургского Пулково.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта «Храброво»: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter