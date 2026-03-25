В аэропорту «Храброво» отменены два рейса, 13 задерживаются

В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения из-за временных ограничений использования воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«В связи с вводом 25 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилетов произошли корректировки», — сообщила пресс-служба аэропота.

По данным онлайн-табло, по состоянию на 8:15 25 марта задерживается вылет и прилет 13 рейсов, еще два рейса отменены. Корректировки затронули прежде всего направления Москвы и Санкт-Петербурга, а также отдельные внутренние рейсы.

«Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — сообщили в пресс-службе. В «Храброво» также напомнили, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В частности, в Ленинградской области продолжается ликвидация возгорания на территории порта Усть-Луга, о чем в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По предварительной информации, погибших нет. Также власти региона сообщили о повреждении кровли жилого дома в Выборге.

По данным пресс-службы Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ярославля, Пскова, Череповца и петербургского Пулково.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта «Храброво»: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.