Калининградцам обещают отдать бесплатно порубочные остатки после субботника

Порубочные остатки после субботника, который власти Калининграда планируют провести 4 апреля, обещают раздать жителям бесплатно. Об этом во вторник, 24 марта, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Субботник, как уточнила чиновница, будет проходить во всех парках и скверах города (полный список обещают опубликовать в ближайшее время), а его участников власти обеспечат инвентарем и перчатками.

«Провести субботник — это вообще-то большая работа, — заметила Дятлова. — Это значит организовать большое количество людей, сделать места для складирования, а потом вывезти весь мусор. Если у нас образуются порубочные остатки, хорошие порубочные остатки, то мы их не вывозим. Мы, как обычно, публикуем места, где они находятся, и жители, которым нужны дрова, приезжают и забирают. Мы всегда вывозим только тонкие ветки, а если есть порубочные остатки, которые можно пустить на растопку, мы всегда их складируем. Потом говорим адреса, где они находятся, и в течение двух недель если люди забирают, то забирают, если нет, оставшееся вывозят».