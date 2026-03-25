Калининградцам обещают отдать бесплатно порубочные остатки после субботника

Калининградцам обещают отдать бесплатно порубочные остатки после субботника
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Порубочные остатки после субботника, который власти Калининграда планируют провести 4 апреля, обещают раздать жителям бесплатно. Об этом во вторник, 24 марта, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Субботник, как уточнила чиновница, будет проходить во всех парках и скверах города (полный список обещают опубликовать в ближайшее время), а его участников власти обеспечат инвентарем и перчатками.

«Провести субботник — это вообще-то большая работа, — заметила Дятлова. — Это значит организовать большое количество людей, сделать места для складирования, а потом вывезти весь мусор. Если у нас образуются порубочные остатки, хорошие порубочные остатки, то мы их не вывозим. Мы, как обычно, публикуем места, где они находятся, и жители, которым нужны дрова, приезжают и забирают. Мы всегда вывозим только тонкие ветки, а если есть порубочные остатки, которые можно пустить на растопку, мы всегда их складируем. Потом говорим адреса, где они находятся, и в течение двух недель если люди забирают, то забирают, если нет, оставшееся вывозят».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter