В Госдуме заявили, что полный запрет VPN в России не рассматривается

Полный запрет VPN-сервисов в России не обсуждается, но Роскомнадзор продолжит точечно бороться с виртуальными сетями, не соблюдающими законы РФ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»), передает ТАСС.

«Такие инициативы не рассматриваются», — сказал депутат, комментируя вопрос о запрете технологии VPN в России.

«Есть VPN-сервисы, которые соблюдают российские законы. Это очень важный инструмент в корпоративном секторе для туннелирования трафика, для защиты данных. Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано. Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», — пояснил депутат, еще раз подчеркнув, что подобных обсуждений сейчас нет.

Вместе с тем он отметил, что в России будут точечно блокировать работу сервисов, которые позволяют получить доступ к деструктивному контенту. «Роскомнадзор работает по этому направлению и продолжит работать с сервисами, которые нарушают российское законодательство, — сказал Горелкин. Роскомнадзор занимается этой работой точечно, я думаю, что они в таком же режиме продолжат работу».

Горелкин также заявил, что не видит необходимости в разработке государственного VPN-сервиса, который бы позволил россиянам за рубежом пользоваться отечественными сервисами. По его словам, в недружественных странах такой VPN все равно «очень быстро» заблокируют. Он отметил, что вопрос доступа к российским сервисам из-за границы решается и существующими сейчас средствами.