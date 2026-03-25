Стимулирующую выплату в связи с проведением СВО увеличили вдвое

Фото: страница совета депутатов Калининграда в соцсети «ВКонтакте»
Установленную в начале 2026 года денежную выплату для тех, кто способствует привлечению граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в вооружённых силах РФ, увеличили вдвое. Такое решение принял совет депутатов Калининграда на заседании в среду, 25 марта.

Размер выплаты увеличили с 50 до 100 тысяч рублей. За проголосовали все присутствовавшие депутаты.

Выплата предоставляется за каждого привлечённого гражданина, направленного военным комиссариатом Калининграда в пункт отбора на военную службу по контракту, после заключения контракта о прохождении военной службы и зачисления его в воинскую часть. Привлекать можно граждан РФ и иностранных государств, а также лиц без гражданства. Денежная выплата предоставляется за каждого гражданина, заключившего контракт в период с 1 января по 31 декабря 2026 года на срок один год и более.

В целях получения информации, необходимой для предоставления выплат, администрация городского округа «Город Калининград» заключает соглашение о взаимодействии с военным комиссариатом города.

Выплату предоставляет комитет по социальной политике горадминистрации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления из военкомата данных о заключении контракта и зачислении в военную часть. Выплата предоставляется в беззаявительном порядке путём перечисления денежных средств в кредитные организации Российской Федерации на расчётные счета получателей.

Решение об установлении выплаты горсовет принял 21 января.

