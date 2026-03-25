Калининградской контрольно-счётной палате одобрили расширение штата

Совет депутатов Калининграда утвердил новую структуру контрольно-счётной палаты городского округа и одобрил расширение её штата. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 25 марта.

Предполагается, что с 1 июня 2026 года штатная численность КСП будет увеличена на две единицы. Решение было принято единогласно.

17 марта на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике председатель городской КСП Ирина Михайлова пожаловалась, что её ведомству были увеличены объёмы проверяемых бюджетных средств.

«В связи с этим возникла необходимость увеличения штатной численности и изменения структуры. Мы предлагаем разделить направления контрольно-счётной палаты на три (сейчас их два): аудиторское, градостроительное и бюджетное», — сообщила Михайлова.

Она уточнила, что бюджетное направление планирует разделить на контрольное и экспертно-аналитическое. Для этого КСП нужен дополнительный аудитор, который возглавит новое направление, и дополнительный инспектор.